Consueto punto stampa serale del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel quale si sono commentati i dati odierni: “I dati di oggi sono in linea con quelli dei giorni scorsi, l’epidemia sta flettendo in modo significativo, gli ospedalizzati calano di 22 unità, ed è questo il dato più importante. Anche sul fronte delle terapie intensive, siamo sotto i 70 ricoverati, a circa un terzo della disponibilità straordinaria messa in campo durante l’emergenza”, ha affermato Toti.

