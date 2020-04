Coronavirus, nessun positivo nella residenza protetta Maria Siccardi Berninzoni di Spotorno: “Un punto di terra ferma in tutto questo mare di incertezza”

La residenza protetta Maria Siccardi Berninzoni di Spotorno fa il punto della situazione: “Di fronte all’ufficializzazione degli esiti dei tamponi nasofaringei si prova a fare il punto della situazione attuale esulando dai meri fini trionfalistici nell’essere riusciti a tenere lontano un nemico che veste i panni del Coronavirus Covid-19. Se di fatto la diffusione del Coronavirus ha buttato nell’angoscia tutti noi, all’oggi i risultati che confermano come non contagiati la totalità degli ospiti e dei dipendenti della RP Maria Siccardi ci regala un primo punto di terra ferma in tutto questo mare di incertezza insita nelle caratteristiche del Coronavirus“.

“Quando non c’è un oggetto determinante con cui fronteggiarsi o dal quale scappare, ci viene tolta la possibilità di assumere atteggiamenti raziona. Entra in gioco la necessità di mediare tra il sospendere la vita e le certezze quotidiane dei visi di chi accudisce i nostri ospiti e i dettami della medicina talvolta aridi e sterili di sentimenti per mettere in atto precauzioni volte a combattere la diffusione del virus. E’ stata creata una Zona Rossa che ha visto i nostri 7 ospiti, positivi ai test sierologici, isolati dalla comunità che a sua volta era stata isolata dai contatti con i familiari in cui anche la familiarità di un volto è stata per loro trasfigurata dal necessario utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. I contatti umani, come imposto dalla sanità, sono stati per loro completamente azzerati anzi quasi perchè la spinta umana alla vita ci ha portato a muoverci con sensibilità in ogni contatto, per quanto difficile“.

“I comportamenti umani non sono prevedibili teoremi di matematica dove si deducono le conseguenze delle premesse. Allora in queste situazioni non conta tanto il sapere ma la phronesis (direbbe Aristotele), la saggezza o meglio il buon senso che potremmo tradurre come la capacità di muoversi all’interno di situazioni pericolose per entrambi le parti. E’ questo l’atteggiamento che ci siamo sforzati di assumere calibrando e valutando qual è il minor male rispetto a quello che esiste. Con questo stato d’animo e sensibilità tutti ma proprio tutti gli operatori della Sereni Orizzonti che gestisce la RP Maria Siccardi Berninzoni hanno gestito la grande emergenza che ci ha braccato in questi mesi“.

“Il presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Marco Fantoni di fronte alla professionalità e sensibilità dimostrata non possono che ritenersi in debito di onore e infinita gratitudine verso lo Staff dirigenziale: Dott.ssa Diana Sokolov responsabile area Liguria Sereni Orizzonti, Dott.ssa Sara Bonicelli direttrice di stuttura, Dott.ssa Veruska Schopf direttore sanitario, Dott.ssa Erika Piccin medico di struttura, Dott. Francesco Tortorella coordinatore infermieristico, Sr. Flory e tutti gli Operatori Sereni Orizzonti“.