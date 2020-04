Coldiretti: per COVID un milione di indigenti in più

Una stima Coldiretti, alla luce del lungo lockdown,, vede aumentare di un milione le persone che hanno bisogno di aiuto economico per mangiare.

La stima considera le eprsone che si sono rivolte ad associazioni come Caritas e banco alimentari, e che sono cresciute fino al 40. Tra loro anche chi, non potendo andare a lavorare, non ha potuto neppure usare lo smart working, come artigiani o piccoli commercianti. Nel Mezzogiorno le maggiori criticità: nella sola Campania 20% degli indigenti, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia. Nel Lazio il 10%, il 9% in Lombardia.