Vaccarezza (Cambiamo!): “Regione Liguria ha iniziato a definire un percorso che permetterà la ripresa progressiva delle attività legate al settore sportivo”

Il consigliere regionale, Angelo Vaccarezza fa il punto sull’imminente riapertura del 4 maggio e sulla possibilità di effettuare attività fisica: “Si avvicina il grande giorno della ripartenza responsabile. Sottolineo il concetto perché vorrei fosse chiaro che si potrà uscire, ma sempre con regole e limitazioni che andranno seguite alla lettera, se non vogliamo tornare ‘indietro. Il calo dei contagi non significa che il virus sia stato sconfitto, è importante che lo teniamo tutti a mente. Fra le tante attività delle quali si valutano le modalità di nuovo inizio, voglio focalizzare la vostra attenzione su quelle legate allo sport, all’aperto e non, dove l’attenzione delle istituzioni è molto alta”.

“Lo sport è stato il mio pane quotidiano fin da quando ero ragazzo. La pallacanestro, le partite, gli amici, passione che continua anche ora seguendo i miei figli che hanno la stessa mia passione. Sono da sempre convinto che lo sport sia una parte fondamentale dell’educazione dei ragazzi, li abitua al confronto corretto, accrescendo il loro l’autostima e li inizia al rispetto delle regole, con una positiva ricaduta della loro vita da adulti. L’attività sportiva a tutte le età non può che avere benefici, nel combattere lo stress, nel miglioramento delle condizioni di salute, ma anche e soprattutto, in un momento come questo, allenta quella tensione sociale creatasi in questa emergenza. Imperativo quindi valutarne la ripresa sia con gli esperti del settore, che ne conoscono a fondo le dinamiche, ma anche con chi si occupa della nostra salute”.

“Regione Liguria ha iniziato a definire un percorso che permetterà la ripresa progressiva delle attività legate al settore sportivo, avendo come punto primo il quadro sanitario, che sarà il focus, la base dalla quale verranno sviluppate regole condivise. I parametri legati alla ripartenza variano naturalmente a seconda dei territori a cui sono destinate; nel giro di 48 ore Regione Liguria predisporrà un’ordinanza che conterrà nuove regole, fra le quali anche quelle legate al tema dello sport”.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che ha dovuto affrontare questo settore, fermo da settimane a causa di questa emergenza, e credetemi che non ci divertiamo a ripetere che ci sono comportamenti che non si possono adottare. Ma oggi più che mai servono pazienza, prudenza, rispetto delle regole”.

“Solo così faremo in modo che le settimane che abbiamo passato in casa non siano state vane, solo così potremo avviarci verso una nuova ‘normalità’ che faccia da sprone a non ricadere in errori che ci farebbero, inevitabilmente, tornare indietro”