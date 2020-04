Uno sguardo indietro di…quasi due secoli

In 185 anni sembra cambiato poco. Di mezzo c’è sempre un’epidemia con la zavvorra di morti, tragedie personali e collettive, economia in frantumi e terrore. Passano i secoli ma le paure restano le stesse e anche le armi di prima necessità per combattere i virus, al netto dei progressi della medicina e della scienza, mantengono interessanti analogie. Quello che segue è il passo contenuto in un saggio in cui si descrive cosa avvenne nel 1835 ai tempi dell’epidemia di colera negli Stati italiani (Lombardo-Veneto e Regno di Sardegna) che ancora dovevano essere uniti sotto Casa Savoia, cosa che avvenne nel 1861.

“….Nel 1835 scoppiò l’epidemia di colera. Lo spavento in Lombardia fu enorme. Nella sola città di Bergamo si contarono in un anno 1465 casi di cui 905 con esito letale: tasso di mortalità del 60,53% (ancora Bergamo. Ora come allora n.d.r.), la maggior parte dei quali di età compresa tra 21 e 50 anni. In Piemonte la malattia era arrivata con un bastimento partito da Marsiglia e arrivato a Genova. Il Governo di Torino (da cui Genova dipendeva dopo essere stata inglobata nel Regno di Sardegna dopo il Congresso di Vienna, n.d.r.) ordinò di interrompere le comunicazioni con Genova, di spazzare le strade e di cospargerle con cloruro di calcio, quindi sospese il mercato comunale. Nessuna nave fu fatta attraccare nei porti. Il popolo invocava il miracolo offrendo alle statue del Cristo, offerte. Molti affermavano che il virus non era contagioso ed erano contrari ai cordoni sanitari che danneggiavano gli interessi commerciali, gli uffici pubblici rimasero chiusi per settimane”.

Da: R.Bracalini: “L’Italia prima dell’Unità 1815-1860” BUR Rizzoli, febbraio 2001 pag. 79-81