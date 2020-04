Niero (Pd): “La Liguria è la regione dove si sono fatti meno tamponi, uno ogni 47 abitanti a fronte di regioni come il Veneto”

Massimo Niero, capogruppo provinciale del Pd afferma: “In questa dura battaglia contro il Covid 19, la Liguria è la regione dove si sono fatti meno tamponi, uno ogni 47 abitanti a fronte di regioni come il Veneto dove la media è di un abitante ogni 18.8. E il Veneto risulta la regione che è riuscita a frenare maggiormente i contagi. Infatti il tampone è l’esame più diretto che indica la presenza del virus. La mancata esecuzione di tamponi sul maggior numero possibile di persone, a partire del personale medico e infermieristico ospedaliero, in Liguria, ha favorito i contagi e aumentato il numero dei decessi soprattutto nelle Rsa. La provincia di Savona è seconda per numero di decessi, con 119 morti superata e al primo quella di Imperia con 123. E nonostante lo stesso laboratorio da metà marzo sia autorizzato a svolgere i tamponi, finora è stato sottoutilizzato.

«Da dieci anni il laboratorio pietrese è dotato di un sistema automatico robotizzato, aggiornato tecnologicamente tre anni fa, capace di eseguire l’analisi molecolare su oltre 600 tamponi in poco più di 12 ore, in grado di fornire i primi risultati dopo poco più di 3 ore. Ma Alisa, recentemente, ha siglato una collaborazione con l’istituto Zooprofilattico di Torino per cui si passerà da 110 a 170 tamponi al giorno ma i risultati non si avranno prima di una settimana. E l’altra sera Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento Igiene del San Martino, al Tg3 ha dichiarato che, entro una settimana, al San Martino sarà operativo un nuovo macchinario capace di seguire 1000 tamponi al giorno».

«Non c’è dubbio che sia una scelta esclusivamente politica dare l’incarico di eseguire i tamponi allo Zooprofilattico di Torino considerato che il laboratorio dell’ospedale pietrese, specializzato nello studio molecolare dei virus e, ormai da più di un mese, abilitato anche a quello del Covid 19, sia stato messo in secondo piano. In un momento di così grave emergenza sanitaria e a fronte delle insistenti richieste pervenute sia del personale medico e sanitario di aumentare il numero dei tamponi è assurdo che Alisa e l’Asl 2 abbiano scelto di esternalizzare il servizio, pur essendo a conoscenza che il laboratorio di virologia del Santa Corona è in grado di eseguire un maggior numero di tamponi e di fornirne gli esiti entro al massimo 12 ore. Peraltro tale strumento non solo ha la potenzialità di sviluppare test molecolari per più di 600 tamponi nelle 12 ore ma anche a costi più bassi rispetto ai soliti».

Il direttore generale dell’Asl 2, Paolo Cavagnaro dopo l’ultima riunione di Dipartimento e con Alisa ha incaricato il laboratorio dell’ospedale pietrese di effettuare i tamponi sui 2280 ospiti delle Rsa e sul personale sanitario oltre agli allievi della scuola penitenziaria di Cairo. «Si sono fatte scelte politiche profondamente sbagliate mettendo a rischio la salute pubblica»