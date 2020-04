Toti: “Dal 4 Maggio deve riaprire tutto il tessuto economico: bar, ristoranti e pasticcerie in modalità da asporto”

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che: “Tra le prossime riaperture in Liguria ci saranno anche parrucchieri ed estetiste. Credo che anche queste attività, con prudenza e inizialmente solo su appuntamento, possano ripartire. Il 4 maggio, se i dati del contagio come speriamo lo consentiranno, deve riaprire tutto il tessuto economico, non solo le grandi aziende. Bar, ristoranti e pasticcerie in modalità da asporto, commercio al dettaglio, tutta l’edilizia pubblica e privata, i cantieri nautici, le riparazioni e le costruzioni navali, oltre che tutta l’industria metalmeccanica. Ripartire si può, basta farlo gradualmente e con regole precise, senza far aumentare i contagi: questa sarà la vera sfida! Lavoreremo sulle modalità di servizio, sulla possibilità di concedere ai locali più spazio all’aperto gratuitamente, sull’allungamento degli orari di apertura per evitare assembramenti, sui metri quadri necessari per ogni cliente, sulla formazione professionale per il personale e sull’informazione dei cittadini. Speriamo che nelle prossime ore il Governo renda noto un piano concreto per le riaperture”.

Condividi ora