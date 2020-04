Bilancio giornaliero dei contagi COVID-19 in Liguria. Ad oggi sono 3502 le persone positive. 193 in più rispetto alla giornata di ieri. I pazienti a domicilio sono 1602 (+193 rispetto ad ieri) e 1290 gli ospedalizzati (-30). Di cui 169 in terapia intensiva (UTI -4).

Positivi clinicamente guariti a casa sono 610 (+45); i guariti non più positivi sono 157 (+22); i deceduti invece, sono 542 (+23). Tamponi eseguiti 14087 (+1153).