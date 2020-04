Istruzionedistanza, 1,8 milioni di euro alla Regione Liguria

In seguito alla firma del decreto di riparto degli 85 milioni stanziati nel decreto del Governo Cura Italia

Sono oltre 1,8 milioni le risorse destinate alle scuole della Regione Liguria, per il potenziamento della didattica a distanza. In seguito alla firma del decreto di riparto degli 85 milioni stanziati nel decreto del Governo Cura Italia, avvenuta da parte della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina lo scorso 26 marzo, sono state infatti individuatele somme regione per regione. Lo annuncia il MIUR.

In particolare, in Liguria 217.675 euro sono destinati alle piattaforme e agli strumenti digitali, 1.500.086 alla connettività di rete e ai dispositivi digitali e 108.837 alla formazione del personale scolastico. (ANSA)