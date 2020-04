Coronavirus, Toti: “Firmata ordinanza per test drive”

Chiesto ai sindaci di individuare altre zone da precludere

Consueto punto stampa del Presidente della Regione Liguria, Toti: “Ho firmato un’ordinanza con la quale chiedo ai Sindaci di individuare eventuali zone da precludere alle persone e, in particolare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, evitare al massimo gli assembramenti”. Il Governatore ha anche confermato di aver firmato un’ordinanza per effettuare il cosiddetto ‘test drive’, ossia la possibilità di eseguire il tampone direttamente in auto.