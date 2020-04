Coronavirus, Toti: “In arrivo tra oggi e domani 3 milioni di mascherine”

“Tra poco in ufficio faremo una riunione per trovare un metodo che ci consenta subito di distribuirle a tutti”

Post su Facebook del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Una buona mattinata: i nostri grandissimi ricercatori di mascherine in tutto il mondo mi hanno appena avvisato che ne atterreranno 1 milione nel pomeriggio, 2 milioni domani a Fiumicino e ci saranno anche 150 mila Ffp2 per i nostri ospedali, medici del territorio, ambulanze e operatori sanitari. Tra poco in ufficio faremo una riunione per trovare un metodo che ci consenta subito di distribuirle a tutti, senza creare pericolosi assembramenti. Grazie agli uomini e alle donne di Regione Liguria per il loro straordinario lavoro”.