Alassio, I dati REALI della Giacomo Natale

“Rispetto alla situazione della Giacomo Natale, non sono interessato a intessere o alimentare polemiche. Mi limito a ribattere con i dati reali nella speranza di mettere a tacere sgradevoli e controproducenti sospetti di insabbiamenti o peggio incuria”

Giacomo Battaglia, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio torna sull’argomento della residenza protetta dove effettivamente sono stati segnalati casi di contagi e decessi da Covid-19.

“Non voglio sminuire la situazione, ma ricondurla a ragione: parliamo di 7 decessi di cui tre causati da Covid 19 e quattro, seppur positivi al virus, determinati da altre patologie molto gravi preesistenti. Corrisponde al vero che, a seguito del primo caso sono stati effettuati i tamponi su tutto il personale e gli ospiti della struttura e che due oss e 2 infermiere sono risultate positive sebbene asintomatiche. Si è provveduto a mettere in quarantena il personale positivo al virus sostituendolo con nuove assunzioni e/o cambi turni. In questo momento nella struttura non sono presenti né ospiti né personale positivi al Covid 19 ma 2 isolamenti preventivi per possibile contatto con positivi asintomatici. Aggiungo che i pazienti sono “confinati” nelle proprie stanze e che tutto il personale che provvede alla loro assistenza è dotato dei dispositivi di protezione individuale”.​



“Mi corre l’obbligo segnalare – conclude Battaglia – che per quanto attiene la Giacomo Natale si parla di una struttura privata nelle cui vicende l’Amministrazione Comunale ha ben poca voce in capitolo. Ciò nonostante, da che si è verificato il primo caso, abbiamo monitorato quotidianamente la situazione, richiedendo report puntuali dalla direzione sanitaria della struttura che, di fatto, si interfaccia direttamente con il Direttore Sanitario della struttura, l’Asl e Alisa. Stiamo perdendo un’intera generazione di nonni, nonne, padri e madri… Non occorre cercare di far notizia, o alimentarla con allarmismi infondati. Mi rendo conto delle preoccupazioni dei familiari che, mi risulta, siano contattati molto spesso dalla Direttrice per fornire notizie sullo stato di salute dei loro cari”.​