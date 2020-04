La Croce Rossa di Savona ha attivato il servizio ProntoSpesa e ProntoFarmaco

L’iniziativa, curata e portata avanti dal Comitato Locale della Croce Rossa di Savona, utilizzerà non solo i Volontari del Soccorso del suddetto Comitato, ma anche molte persone che, attraverso la loro disponibilità, hanno aderito al bando Nazionale CRI “Volontariato Temporaneo”

Ha preso il via a Savona il Servizio ProntoSpesa e ProntoFarmaco, che consiste nel servizio di consegna della spesa a domicilio, del ritiro e della consegna dei farmaci per le persone al di sopra dei 65 anni di età, per le persone fragili, e per soggetti immunodepressi.

L’iniziativa, curata e portata avanti dal Comitato Locale della Croce Rossa di Savona, utilizzerà non solo i Volontari del Soccorso del suddetto Comitato, ma anche molte persone che, attraverso la loro disponibilità, hanno aderito al bando Nazionale CRI “Volontariato Temporaneo”, nell’ambito del grande progetto nazionale CRI “Il tempo della gentilezza”. Centinaia, migliaia di Volontari, anche temporanei, in tutta Italia, a servizio dei più vulnerabili.

Il servizio è svolto in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Savona, attraverso la stipula di un apposito accordo, al fine di garantire l’assistenza nei confronti dei Cittadini bisognosi nel territorio savonese e di tutelare la salute in un momento difficile come questo.

Il servizio è attivo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. E’ sufficiente contattare il numero dedicato 3396732300, e parlare con gli operatori. Il servizio è, ovviamente, completamente gratuito.