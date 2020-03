Coronavirus, Toti: l’epidemia rallenta ma i numeri sono ancora alti”

“Misure restrittive fin dopo Pasqua”

“I numeri ci confermano il rallentamento dell’epidemia anche se ancora sono alti”. Esordisce così il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale che ha poi confermato la proroga delle misure restrittive fino alla settimana seguente a Pasqua: ” Con gli esperti ci stiamo consultando per riaprire alcune attività come quelle relative alla vendita del materiale di cartoleria che serve ai tanti studenti per la didattica a distanza e anche alle attività ludiche dei nostri figli a casa”