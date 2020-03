Toti: “In corso i tamponi sul personale sanitario”

“Oggi abbiamo comunicato i primi dati di molte Asl e di molti ospedali”

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un post su Facebook fa il punto sui tamponi sul personale sanitario: “Ho letto molti dei commenti e delle richieste da voi pubblicate durante la consueta conferenza stampa della sera. Molti chiedono di tamponi, test sierologici ed esami al personale sanitario”.

“Allora, come ho avuto modo di spiegare anche stasera, ragione per cui vi prego di ascoltare per quanto vi è possibile quello che cerchiamo di dire, i tamponi sul personale sanitario sono già in corso. Oggi abbiamo comunicato i primi dati di molte Asl e di molti ospedali. Andranno avanti e man mano che avremo gli esiti ovviamente li renderemo pubblici. Allo stesso modo stanno partendo anche i cosiddetti test sierologici, ovvero quelli che non rintracciano il virus ma gli eventuali anticorpi sviluppati nel sangue dopo averlo contratto. Queste analisi verranno fatte a tutto il personale della sanità, agli ospiti e dipendenti delle Rsa e residenze assistite della regione e poi verranno allargate ad altre fasce della popolazione più a rischio”.

“Abbiamo deciso di farlo nonostante gli esperti considerino entrambi i test strumenti utili solo in alcuni casi. Nel caso del tampone, infatti, ogni soggetto testato può risultare negativo al momento della prova, ma può diventare positivo in futuro, perché la fase di incubazione del virus è piuttosto lunga. Dunque una persona oggi negativa può essere indotta a ritenersi sana, comportarsi come tale e quindi contagiare altre persone nei giorni successivi al controllo”.

“Il cosiddetto test sierologico invece indica se si ha avuto in passato il virus, ma non indica, nella maggior parte dei casi, se si è ancora contagiosi o meno. Nonostante ciò abbiamo deciso, in autonomia rispetto alle indicazioni nazionali, di procedere con entrambi i test su determinate categorie di persone. Questi infatti ci potranno aiutare a comprendere le reali dimensioni del contagio, anche se hanno poco valore in termini di cura del singolo paziente”.

“Per ulteriore chiarezza vi dico anche che le procedure del Governo a Roma escludono i test sierologici come strumento da praticare e prevedono tamponi solo per i pazienti che presentano sintomi chiari del virus come febbre alta, tosse insistente, difficoltà respiratorie. Queste sarebbero le regole nazionali. Quindi, se è legittimo che i cittadini chiedano regole diverse, meno legittimo, anzi direi grottesco, è che a chiederle siano noti esponenti politici che a Roma appoggiano il Governo che le ha istituite. Scusate la lunghezza, spero sia utile, chiaro e coerente, virtù che talvolta mancano alla politica”.