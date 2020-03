Sanità, coronavirus: asssunti da inizio emergenza 247 professionisti

Sonia Viale: “Le procedure di assunzione proseguiranno fino al termine dell’emergenza”

Ammontano a 247 i professionisti, di cui 89 medici e 86 infermieri ma anche operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio ed altre figure tra gli assunti in Liguria per fronteggiare l’epidemia di Covid-19. Dice l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale: “Le procedure di assunzione proseguiranno fino al termine dell’emergenza: ogni venerdì inviamo i dati aggiornati complessivi delle assunzioni a Roma, riferiti a dirigenti medici, personale del comparto ed operatori sociosanitari ai sensi sia del ‘Cura Italia’ che delle leggi precedenti in vigore, applicando le procedure semplificate. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno risposto al nostro appello per dare il proprio prezioso contributo per superare tutti insieme quest’emergenza”.

Dei 247 assunti, 24 sono destinati all’Asl1, 42 all’Asl2, 29 all’Asl3, 14 all’Asl4, 36 all’Asl5, 16 all’ospedale Galliera, 18 all’ospedale Gaslini, 62 all’ospedale San Martino e 6 all’Evangelico di Voltri. Tra gli assunti destinati al San Martino anche 9 operatori per il numero unico europeo 112 e 4 collaboratori professionali sanitari. Diversi i contratti applicati, tra cui incarichi individuali a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di somministrazione di lavoro.Tra gli assunti anche 40 specializzandi e 3 medici ed infermieri in pensione e rientrati in servizio.