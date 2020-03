Coronavirus, Toti: “L’epidemia non sta finendo ma c’è un lieve miglioramento”

“Il numero delle nostre sale rianimazioni è in crescita e riesce stare dietro al numero dei pazienti”

L’epidemia non sta finendo, cresce meno rispetto al giorno precedente. C’è un rallentamento, ma non un’inversione di tendenza”. Con queste parole il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti,ha aperto la conferenza stampa serale. Il numero dei casi cresce meno rispetto a quanto avvenuto ieri, cresce molto di meno il numero dei ricoverati a casa, anche il dato dei decessi è in diminuzione, in aumento solo il dato degli ospedalizzati. Qualcosa sta lievemente migliorando. Il nostro sistema sanitario sta reggendo, si stanno ampliando le terapie intensive e i posti di media intensità. Il numero delle nostre sale rianimazioni è in crescita e riesce stare dietro al numero dei pazienti”.