Coronavirus, Toti: “In arrivo 5 milioni di mascherine”

“Dicono che ci sia ancora troppo gente in giro, le statistiche indicano che il 95% della popolazione si attiene alle regole, ma bisogna essere più scrupolosi, soprattutto verso quelle attività che rappresentano l’unico sfogo, come la corsa al parco”. Il punto stampa di Giovanni Toti non si limita solo a fare il punto della situazione ma annuncia anche l’arrivo di ben 5 milioni di mascherine chirurgiche in arrivo in Liguria, da parte della Protezione Civile.