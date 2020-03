Arrivo Costa Luminosa a Savona, la procedura di sbarco dei passeggeri stabilita in Prefettura

Costa Crociere ha comunicato durante la riunione che, al termine delle operazioni di sbarco dei passeggeri, la nave salperà verso un altro porto che verrà individuato in seguito

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta presso questa Prefettura, in modalità di videoconferenza, una seconda riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (la prima riunione si era tenuta nella giornata di ieri), dedicata all’esame delle problematiche gestionali e sanitarie che si potranno porre con l’arrivo della nave Costa Luminosa al porto di Savona, previsto per la mattinata di domani.

Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato tutte le Amministrazioni statali, regionali e locali direttamente interessate, comprese le Forze di polizia, nonché i rappresentanti di Costa Crociere, è stata definita la procedura per la gestione e il trasferimento dei viaggiatori italiani e stranieri presenti a bordo della nave, il cui numero complessivo sarà comunicato dalla società armatrice soltanto al termine delle procedure di sbarco ancora in corso nel porto di Marsiglia.

Due i criteri su cui è imperniata la procedura:

1. non tenere nessuno a bordo, in quanto l’esperienza maturata in altri contesti (ad es. nave Diamond Princess, fermata per alcune settimane nel porto di Yokohama) ha dimostrato la particolare problematicità, principalmente sotto il profilo sanitario, di gestire una quarantena per un significativo numero di passeggeri a bordo di una nave;

2. i viaggiatori, individuati come asintomatici, verranno trasferiti immediatamente al loro domicilio italiano od estero, in cui effettueranno il periodo di quarantena di 14 giorni.

In sostanza, conclusa l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, Costa Crociere provvederà a sbarcare i passeggeri presenti a bordo e a trasferirli quanto prima possibile, attraverso modalità di “trasporto protetto” ed assistito, alle loro abitazioni, se in Italia, ovvero, per quanti risiedono all’estero, attraverso mezzo aereo o stradale.

Infine, Costa Crociere ha comunicato durante la riunione che, al termine delle operazioni di sbarco dei passeggeri, la nave salperà verso un altro porto che verrà individuato in seguito, dove rimarrà attraccata per svolgere le ordinarie attività di manutenzione