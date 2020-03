Le misure adottate in ASL2 per limitazione accesso ai presidi

Visibili anche sul sito www.asl2.liguria.it

Alla luce delle nuove disposizioni del DPCM 09/03/2020 entrate in vigore per contenere il contagio da Coronavirus e viste le disposizioni regionali, sono state attuate alcune misure al fine di limitare l’accesso degli utenti nei diversi presidi dell’ASL2. Le indicazioni saranno pubblicate e aggiornate sul sito aziendale www.asl2.liguria.it

ACCESSO DIRETTO

Sono sospese le prestazioni in accesso diretto

ANAGRAFE SANITARIA

Restano attivi gli sportelli di anagrafe sanitaria dove risulta possibile rispettare le disposizioni di sicurezza previste dalle normative nazionali, (saranno temporaneamente chiusi Millesimo, Cengio, Sassello Spotorno e Celle) per consentire all’utenza di effettuare le pratiche non procrastinabili di scelta/revoca del medico curante, che si consiglia comunque di eseguire attraverso il servizio online accessibile tramite sito www.asl2.liguria.it (https://poliss.regione.liguria.it/cittadini/anagrafe-sanitaria – https://www.asl2.liguria.it/medici-e-pediatri/scelta-medico-via-email.html).

ARCHIVIO CLINICO E ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per le richieste da presentare all’Archivio Clinico e/o all’Accettazione Amministrativa utilizzare, preferibilmente la forma telematica, postale e/o telefonica, e accedere di persona limitatamente a pratiche urgenti ed indifferibili:

• per il Presidio di Ponente allo Sportello aperto al pubblico presso il CUP di Pietra Ligure, telefono 0196234252;

• per il Presidio di Levante: lo Sportello dell’Archivio Clinico resta attivo previo appuntamento telefonico

– Ospedale di Savona: 019-8404810;

– Ospedale di Cairo Montenotte: 019/5009292 -9290.

La consegna dei duplicati di documentazione sanitaria sarà effettuata esclusivamente a mezzo posta raccomandata, ad eccezione delle richieste urgenti che potranno essere ritirate allo sportello.

CUP – prenotazioni

E’ stabilito il blocco delle prenotazioni CUP, fino a nuove indicazioni.

Il Medico prescrittore può prescrivere solo prestazioni indifferibili con priorità U (urgente) e B (breve) e contattare direttamente i servizi erogatori per prenotare la prestazione.

L’esecuzione delle prestazioni già prenotate è sospesa, fatta salva la valutazione degli specialisti dell’ASL2 che, per salvaguardare l’esecuzione delle urgenze o delle prestazioni ritenute indifferibili, contatteranno direttamente l’utente per concordare l’appuntamento.

DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO

I magazzini di distribuzione del materiale sanitario di tutti e quattro i Distretti sono regolarmente aperti e garantiscono il consueto orario di apertura al pubblico.

PIANO TERAPEUTICO

La validità dei piani terapeutici di medicinali in scadenza nei mesi di marzo e aprile viene estesa di 90 giorni a partire dal momento della scadenza.

Anche i Piani terapeutici relativi a dispositivi monouso (alimentazione speciale, diabetici, stomizzati, cateterismo, incontinenza) con data di scadenza tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020 sono rinnovati automaticamente sino al 30 giugno 2020 salvo diversa indicazione.

RICETTE DEMATERIALIZZATE

I Medici prescrittori potranno trasmettere all’assistito il promemoria delle prescrizioni farmaceutiche tramite posta elettronica o altre forme di recapito concordate, previa compilazione di apposita autorizzazione.

RITIRO FARMACI DA FARMACIA OSPEDALE

La consegna dei farmaci, non reperibili presso le farmacie esterne, da parte delle Farmacie ospedaliere resta invariata secondo giorni e orari stabiliti

RITIRO REFETI

Per quanto riguarda il ritiro dei referti, si confermano gli orari indicati, ma si consiglia agli utenti di recarsi agli sportelli solo per il ritiro di esami ritenuti indispensabili e che non possono essere visibili al medico curante o allo specialista o di utilizzare il servizio di ritiro online.

SCREENING

Sono sospese tutte le attività di screening di primo livello che verranno riprogrammate dall’Azienda non appena possibile.

TICKET

Esenzione: ticket prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione. Si ricorda che è possibile rinnovare l’esenzione anche dopo tale data, anche nel momento in cui ci sarà il bisogno di una richiesta medica, senza andare agli sportelli il giorno stesso della scadenza. La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali la validità è prorogata automaticamente a condizioni di reddito invariate.

Per i pagamenti ticket connessi alle prestazioni urgenti e indifferibili possono essere effettuati presso i servizi Cup aperti o con ticket web https://www.asl2.liguria.it/ticket-web.html

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – URP

Fino a nuove indicazioni sarà sospesa l’attività degli sportelli URP dei presidi di Savona, Via Collodi 13, degli Ospedali di Pietra Ligure e di Albenga. Le segnalazioni potranno essere effettuate via mail (urep@asl2.liguria.it; urp.pietra@asl2.liguria.it; urp.albenga@asl2.liguria.it) utilizzando il modulo pubblicato on-line sul sito dell’ASL2 https://www.asl2.liguria.it/urp.html

VISITE AI DEGENTI

Le visite ai degenti presso le Strutture di ASL 2 sono sospese. Il Direttore della struttura di degenza o suo delegato potrà disporre diversamente per i pazienti fragili che necessitano dell’assistenza di familiari o caregiver.