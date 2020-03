Coronavirus, Toti: “Tutti hanno le cure di cui necessitano”

In Liguria superata quota 500

“Come era prevedibile cresce il numero dei contagi sul nostro territorio e Al momento non c’è nessun cittadino ligure che non ha le cure di cui ha bisogno”. Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti fa il consueto punto al termine di una giornata in cui in Liguria si è superata quota 500 per quanto riguarda i contagi da Coronavirus con 6 decessi.

Il bilancio è di 524 persone positive al Covid-19 in Liguria. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 33: nella giornata di ieri si sono verificati 6 decessi.Persone in sorveglianza attiva: complessivamente 1609 in Liguria.