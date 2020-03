Savona, riunito il comitato di sicurezza: i provvedimenti

Verso la chiusura di studi dentistici e saloni di parrucchieri ma si attende la decisione della Protezione Civile

Si è svolta questa mattina la riunione del Comitato di Sicurezza in Prefettura a Savona per mettere a punto le misure e i provvedimenti da adottare durante l’emergenza di queste settimane. Diversi i fronti su cui saranno impegnate le forze dell’ordine a cominciare dalla viabilità. La Polstrada di Savona, Genova, Imperia e Mondovì garantirà una pattuglia ogni sei ore con controlli previsti in prossimità di caselli e aree di servizio.

Carabinieri, Polizia si Stato e Polizia Locale si occuperanno del controllo relativo alla viabilità extraurbana e urbana; la Polfer del controllo a campione, in particolare da treni provenienti dalle zone più sensibili. L’autodichiarazione, necessaria per spostamenti anche da comune a comune verrà richiesta in sede di controlli, oppure compilata al momento. Sugli esercizi commerciali verrà esercitato il controllo degli orari di chiusura e rispetto delle distanze tra un cliente e l’altro e di ciò si occuperà la Municipale. Per quanto riguarda parrucchieri, dentisti ed estetisti si va verso la chiusura in quanto non è possibile mantenere la distanza minima di un metro, Gli alberghi non potranno ospitare turisti: solo persone presenti nelle varie città per lavoro. Consigli e Giunte potranno essere convocati ma senza pubblico e nel rispetto delle distanze. Infine, agli uffici pubblici si accederà solo per pratiche urgenti e inderogabili. Al tavolo erano presenti oltre alla Sindaco di Savona, Caprioglio, il Prefetto Antonio Cananà, il questore Giannina Roatta, tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e il Presidente della Provincia di Savona Olivieri.