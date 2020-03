Coronavirus, Toti: “Sta accadendo quanto previsto”

132 i contagiati in Liguria

“Siamo in fase 2, sta accadendo quello che avevamo previsto sul piano medico, così come si sta verificando la risposta del sistema sanitario ligure”, ha spiegato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa della sera oggi senza giornalisti per evitare assembramenti. Il bilancio ligure vede 132 contagiati. Di questi, 87 sono ospedalizza e nello specifico in Asl 1 sono 13, in Asl 2 24, al San Martino sono 21, all’Evangelico 7, al Galliera 8, mentre all’Asl 4 1, all’Asl 5 sono 13. A domicilio invece, sono seguiti 45 pazienti mentre 904 sono in sorveglianza attiva. Il numero dei deceduti resta 9.