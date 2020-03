Coronavirus, la Regione vara un pacchetto di 7,2 milioni di euro a sostegno del tessuto imprenditoriale ligure

“La stagione della “austerità espansiva” è definitivamente fallita dal governo ci attendiamo un deciso cambiamento di passo” ha detto l’assessore Benveduti

È stato approvato dal Comitato di Indirizzo del fondo strategico un pacchetto da 7,2 milioni di euro complessivi per far fronte alla situazione di difficoltà che il tessuto imprenditoriale ligure sta subendo in relazione all’emergenza Coronavirus. Misure ripartite in un fondo di garanzia per i finanziamenti a sostegno del circolante a favore delle imprese liguri dei settori del turismo, commercio e artigianato (5,5 milioni di euro) e la costituzione di fondi rotativi per la concessione di prestiti rimborsabili per il circolante in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche (500 mila euro), delle attività imprenditoriali culturali private (500 mila euro) e del commercio ambulante (700 mila euro).

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti: “Come fatto in passato, di fronte a questa nuova impellente emergenza, la Liguria agisce e reagisce. Con questi 7,2 milioni di euro del fondo strategico siamo convinti di dare un primo sollievo alle molte aziende colpite economicamente da questa grave situazione, che ha prodotto e produrrà ancora pesanti conseguenze in tutti i settori economici. In particolare, offriremo un sostegno alle esigenze finanziarie di cassa, offrendo un fondo di garanzia da massimizzare in leva con l’intervento degli istituti bancari e fondi rotativi per la concessione di prestiti rimborsabili a condizioni assolutamente favorevoli. Oltre a queste misure, ricordiamo che è attiva la moratoria per il versamento dei rimborsi dei finanziamenti di competenza di Filse, finanziaria di Regione Liguria, fino al 31 dicembre 2020”.

“La stagione della “austerità espansiva” è definitivamente fallita dal governo ci attendiamo un deciso cambiamento di passo. In primis attivando veloci e incisive misure di sostegno, come il congelamento di tutte le scadenze finanziarie e la massimizzazione degli ammortizzatori sociali. Arrivando poi a politiche economiche che prevedano alleggerimenti fiscali a sostegno della domanda e massicci investimenti in infrastrutture, sia logistiche che di carattere generale”.