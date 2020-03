Coronavirus, dalla zona rossa a Savona per imbarcarsi: scattano i controlli

La notizia è stata data dal TGR Liguria

Allarme a Savona per una persona residente nella zona rossa di Codogno, arrivato al porto per imbarcarsi; l’ uomo intercettato dalle forze dell’ordine e dalle autorità sanitarie è stato sottoposto a verifiche dalle quali è emerso che aveva un regolare biglietto di imbarco e che, pur essendo residente nella zona rossa dell’epicentro dell’epidemia di Coronavirus, non si sarebbe recato in quell’area da diverso tempo. Dunque, nessun allarme e soprattutto nessun imbarco di forza così come è emerso dai social che hanno rilanciato la notizia diffusa nell’edizione delle 19.35 del TGR Liguria.