Lady Gaga commenta con un tweet le conferenze stampa della Regione Liguria sul Coronavirus

Niente meno che Lady Gaga commente con un tweet le conferenze stampa della Regione Liguria sul coronavirus, trasmessi in diretta su Facebook. In quello di domenica alla conclusione dell’intervento del sindaco Marco Bucci è partita la suoneria di un cellulare con il motivo di Stupid Love, l’ultimo singolo della celebre cantante. “Ed è per questo che faccio musica”, ha twittato oggi la pop star condividendo il momento in cui la musica parte e il presidente della Regione Giovanni Toti scherza sulla “sigla finale”. (ANSA)

