Coronavirus, Toti: “Consapevole di un’espansione del contagio, grazie alla ASL 2”

Il punto dopo l’11° giorno di emergenza

Consueto bilancio di fine giornata del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che presenta i numeri del COVID-19 odierni. Resta stabile il numero dei pazienti in territorio ligure a 24 pazienti, con 14 ospedalizzati, 4 le persone decedute, mentre il numero dei dimessi è invece di 6 persone. Per quanto riguarda le sorveglianze attive sono: 42 in Asl1, 230 in Asl2, 83 in Asl 3, 82 in Asl 4 ed infine 72 in Asl5. “La catena di contenimento, sia medico che di Protezione Civile, ha funzionato abbastanza e bene. In questo momento siamo abbastanza tranquilli”, ha detto Toti che però ha precisato anche: “Sono consapevole di un’espansione ulteriore del contagio ma siccome sono pure fiducioso delle misure messe in campo credo che quando avverrà saremo in grado di gestirle. Ringrazio la ASL 2 Savonese particolarmente messa sotto stress, e la Protezione Civile”.