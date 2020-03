Ciclismo, addio alla Milano-Sanremo: tutto rinviato

Se ne parlerà a Giugno o Settembre

Nulla da fare anche per il ciclismo, il decreto anti coronavirus del Governo coinvolge gli sport all’aria aperta. Il rischio è concreto, poco meno di una certezza: dovrebbero saltare la Strade Bianche in Toscana, la Tirreno-Adriatico in programma dall’11 al 17 marzo e quindi la Milano-Sanremo, prevista per sabato 21 marzo. Non si tratta di una cancellazione bensì di un rinvio. Tutte tre le competizioni verranno infatti rinviate a data da destinarsi (a giugno o settembre).