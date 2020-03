Vertenza Funivie S.p.a, i sindacati: “Velocizzare l’iter per garantire sostegno al reddito per i lavoratori”

Vertice in videoconferenza con l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell’8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato

Si è svolta questo pomeriggio un’ audizione in videoconferenza di CGIL, CISL e UIL dinanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell’8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1727 (Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)





“Abbiamo chiesto unitariamente con forza di velocizzare l’iter per garantire sostegno al reddito per i lavoratori, hanno detto i rappresentanti sindacali – il finanziamento per il ripristino e la messa in sicurezza dell’infrastruttura e la nomina di un Commissario Pubblico che gestisca questo complicato percorso. Il Presidente della Commissione si è impegnato a portare in aula Senato il provvedimento per Funivie entro martedì della prossima settimana. Dopodiché l’iter prevede il passaggio alla Camera, è necessario fare presto . Entro il mese di marzo così come da impegno preso direttamente dal Ministro Paola De Micheli nell’incontro pubblico del 21 marzo scorso“.