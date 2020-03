Dalle 8

Torna il maltempo e tornano le allerte in Liguria. Da domattina alle 8 scatterà l’allerta gialla che riguarderà tutti i bacini di tutta la Liguria. Le previsioni indicano un’intensificazione delle piogge, con la possibilità anche di rovesci o temporali. Resterà in vigore per tutta la giornata.