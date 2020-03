Al voto una proposta di legge regionale che consenta di seppellire gli animali da compagnia con i padroni

La proposta di legge è stata avanzata in commissione da Fabio Tosi del M5S

In Liguria si potranno seppellire gli animali da compagnia nella tomba del padrone. E’ stata infatti approvata in Regione nella II commissione Salute e sicurezza una proposta di legge firmata dal consigliere M5s in Regione Fabio Tosi. Per l’approvazione definitiva servirà il passaggio in Consiglio regionale”Oggi – dichiara Tosi -, abbiamo dato prova di buona politica: approvare questa proposta di legge è stato un gesto di grande civiltà e di sensibilità”.