Il corso è rivolto a 15 ragazzi disoccupati fino a 29 anni

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per ottenere la qualifica di barista-cuoco e pizzaiolo nelle sedi Cescot di Genova e Savona. Il corso è rivolto a 15 disoccupati con età non superiore ai 29 anni residenti o domiciliati in Liguria. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea. La scheda informativa è disponibile su www.cescot-ge.it e www.cescotsavona.it