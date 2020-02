Coronavirus, sono 20 i casi in Liguria

I turisti piemontesi sono in viaggio verso una struttura vicino casa. Gli aggiornamenti nel punto stampa delle 20

Dopo la riunione operativa in Comune ad Alassio, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo davanti agli alberghi dove è stato registrato il primo caso ligure di coronavirus. Gli ospiti piemontesi sono partiti per rientrare in Piemonte, mentre ieri sono tornati nelle loro case quelli che arrivavano da Milano e da Pavia. Nelle prossime ore verranno presi contatti con Regione Lombardia per valutare la possibilità di far rientrare anche gli ospiti di Castiglione d’Adda. Quella di Alassio è la situazione più delicata in Liguria, è stato predisposto un piano struttutrale di assistenza, pulizia e rifornimenti alimentari adeguati fino al termine dell’emergenza. Ora nei due alberghi ci sono la metà dei turisti rispetto all’inizio e questo è un fatto positivo, si sta lavorando per limitare la diffusione del virus e tornare al più presto alla normalità.