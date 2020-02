Prontamente smentita dalle autorità

La notizia era stata annunciata durante il vertice tra sindaci, Provincia e Prefetto: scuole chiuse fino al 5 marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Una clamorosa bufala immediatamente smentita anche dalla Regione Liguria

“Riguardo alla fake news su WhatsApp sulla chiusura delle scuole “su tutto il territorio nazionale” disposta “dal presidente del Consiglio” si raccomanda di non prendere in considerazione notizie che non provengano da fonti ufficiali”.