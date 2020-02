Spotorno, illuminazione pubblica. L’assessore Peluffo: “Gli impianti presenti sul territorio sono per circa la metà di proprietà comunale e la restante parte di proprietà di Enel”

“L’impegno profuso per trovare una soluzione a queste problematiche è stato notevole, sia sul piano economico che del lavoro degli uffici e degli amministratori”

A seguito di alcune problematiche sugli impianti di un tratto di strada cittadina, rimasta al buio per tre giorni e risolta dal gestore nella mattinata di mercoledì, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Spotorno ritiene di dover fare alcune considerazioni sul tema dell’illuminazione, argomento di prioritaria importanza nell’attuale gestione della cosa pubblica.

Spiega l’assessore e vicesindaco Marina Peluffo: “Gli impianti presenti sul territorio sono per circa la metà di proprietà comunale e la restante parte di proprietà di Enel. Ciò significa che ogni qual volta vi è un problema è necessario verificarne la proprietà e provvedere a segnalare il guasto al gestore di riferimento.

All’inizio del mandato la situazione che l’amministrazione Fiorini si è trovata ad affrontare era molto complessa: impianti vetusti e per la gran parte lampade al mercurio, che non si trovavano più in commercio al momento di dover essere sostituite.

L’impegno profuso per trovare una soluzione a queste problematiche è stato notevole, sia sul piano economico che del lavoro degli uffici e degli amministratori. Si è subito provveduto a realizzare un progetto di miglioramento degli impianti, che prevedeva la sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a led, per migliorare la visibilità delle strade a vantaggio del risparmio energetico.

In poco più di tre anni una gran parte degli impianti di proprietà comunale sono stati sostituiti, in particolare piazza Serrati e viale Europa con buona parte delle sue traverse quali le vie Francia, Germania, Belgio e Toscana; il parco Monticello, un consistente tratto di via Berninzoni e la parte restante della vecchia via Aurelia e dei giardini centrali; di recente è stata la volta di via Puccini ed è in corso di appalto via Lombardia. Anche con Enel sono state condotte alcune trattative che hanno portato al miglioramento di una parte dei punti luce di loro proprietà, in particolare nelle zone periferiche”.

Conclude la vicesindaco e assessore Peluffo: “Il programma elettorale con cui avevamo proposto le nostre idee e i nostri progetti di paese anche sul tema di illuminazione pubblica è stato mantenuto. L’amministrazione Fiorini si è impegnata moltissimo su questo tema, dando la priorità ad interventi volti a migliorare la qualità della vita nella nostra cittadina”.