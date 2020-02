Coronavirus, Toti: “Chi proviene dalle aree contagiate in Lombardia, Emilia, Piemonte e Veneto deve rivolgersi immediatamente al 112 per ogni spiegazione”

Attesa ordinanza di chiusura delle scuole

Ancora nessun vero e proprio caso di coronavirus in Liguria ma il bilancio attuale è di oltre 40 persone in isolamento volontario dopo che sono venute a contatto con persone o zone dove si è manifestato il contagio. E’ quanto emerso oggi nell’incontro tra il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i prefetti dei quattro capoluoghi di provincia e il Sindaco di Genova Marco Bucci. Al momento solo l’Università ha già fatto sapere di aver chiuso i battenti da domani e fino al prossimo 2 marzo ma un’ ordinanza di chiusura delle scuole elementari “Dovremo trovare un equilibrio – ha aggiunto Toti – Stiamo predisponendo un’ordinanza regionale condivisa col ministero salute che preveda elementari precauzioni ove anche in Liguria vi siano portatori del virus. Siamo pronti a emanarla stasera e sarà in vigore da domattina. Sono provvedimenti che potrebbero avere un forte impatto” ha detto Toti, che ha aggiunto: “Chi proviene dalle aree contagiate in Lombardia, Emilia, Piemonte e Veneto deve rivolgersi immediatamente al 112 per ogni spiegazione – ha detto Toti – e chiunque abbia un dubbio sulla propria salute non vada al pronto soccorso ma si rivolga al numero unico d’emergenza”