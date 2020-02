Viadotto A6, alla cerimonia c’era anche Daniele Cassol, l’uomo che fermò il traffico il giorno del crollo del viadotto

Ecco il ricordo di quel giorno quasi tre mesi dopo

Daniele Cassol, una guardia giurata di 56 anni è stata tra le prime persone a trovarsi casualmente sul luogo del viadotto Madonna del Monte crollato a causa di una frana lo scorso 24 novembre ed è stato tra quelli che hanno fermato il traffico evitando di fatto una strage. Per questo motivo gli è stato conferito un encomio da parte della Città di Savona. Lo scorso 25 novembre dichiarò ai nostri microfoni: “Quando sono arrivato c’era già una macchina ferma il cui conducente si è prodigato per fermarci, in sequenza poi ci siamo fermati tutti. Il mio istinto è stato quello di scendere e bloccare il traffico. Una volta che c’erano già le prime macchine ferme sono andato sull’orlo del crollo per vedere se sotto ci fossero state macchine. Se ve ne fossero state non avrei esitato a scendere. Poi sono riuscito a mettermi in contatto con le forze dell’ordine per comunicare quanto accaduto”. Ieri a distanza di quasi tre mesi ecco il suo ricordo di quel giorno