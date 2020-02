Infrastrutture Maersk, mertedì un incontro in Provincia insieme ai comuni di Savona e Quiliano

Per fare il punto della situazione sulle infrastrutture

Prosegue il confronto sulle infrastrutture contestuali alla Piattaforma Maersk, dopo gli incontri a Roma e Vado Ligure dello scorso 14 febbraio un nuovo incontro è stato fissato in Provincia a Savona martedì prossimo a cui parteciperanno anche i comuni di Savona, Quiliano allo scopo di fare il punto della situazione. Ieri, la sindaco di Savona ha annunciato che invierà una lettera al Mit per lamentarsi del fatto che nei precedenti incontri il comune di Savona non è stato invitato. La sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, ricordando che sono stati invitati i comuni che hanno firmato gli accordi di programma, ha affermato che è stato convocato un apposito tavolo con la partecipazione anche dei comuni di Quiliano e Savona. “Nessuno sgarbo istituzionale”, ha affermato.

“Due temi fondamentali per Vado e l’operatività delle nuove realtà produttive: Casello e ferrovia, il 6 Marzo Vado Ligure sarà al MiT per proseguire con tutti i tecnici delle diverse istituzioni l’analisi progetti tempi e costi. Il confronto puntuale tra gli enti sottoscrittori dell’accordo di programma sulla piattaforma di Vado prosegue sotto la regia del MIT insieme a Provincia di Savona e Regione Liguria”, ha concluso la sindaco di Vado.