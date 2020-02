Spiagge a misura di bimbi e famiglie: Finale e Noli, bandiere verdi 2020

In Liguria anche Lavagna e Lerici

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

I pediatri hanno assegnato la Bandiera verde 2020 alle spiagge italiane a misura di bimbi e famiglie.

In totale in Italia sono 144, di cui ben 4 in Liguria, confermando il buon isultato del 2019: Finale Ligure, Noli, Lavagna e Lerici.

Nella scelta sono state privilegiate le spiagge attrezzate dove è assicurata la presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza e che possano garantire anche pulizia e sicurezza e quelle che hanno nelle vicinanze un bar per la merenda dei piccoli.

Importanti i criteri di valutazione da valutare per una spiaggia a misura di bimbo (e di genitore):

acque limpide e pulite

fondale basso

presenza di assistenti in spiaggia

ombrelloni sufficientemente distanziati

spazi per l’allattamento e il ricambio dei pannolini

presenza di aree gioco

possibilità di divertirsi anche per i genitori con i bambini in un luogo sicuro