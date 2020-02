Regione, Toti: “I nostri porti sono la base di appoggio per l’import/export di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, la gran parte quindi del pil nazionale”

“La soluzione, ancora una volta, sarebbe quella dell’autonomia delle regioni”

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha sottolineato l’importanza della logistica ligure per l’intera logistica nazionale: E’ “intollerabile”, ha sottolineato, che sul tema “addirittura non ci sia un tavolo unitario da parte del Governo”. Lo ha detto intervenendo al Tavolo di lavoro della provincia di Savona, tappa di avvicinamento al forum Ambrosetti ‘Liguria2022’, segnala una nota. “I nostri porti sono la base di appoggio per l’import/export di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, la gran parte quindi del pil nazionale. La logistica ligure è quindi un tema nazionale – ha detto Toti -. Il problema, vero, è di tipo infrastrutturale, perché mancano risposte da Roma”. “La soluzione, ancora una volta, sarebbe quella dell’autonomia delle regioni: non vedo perché il porto di Savona e quello di Genova debbano essere gestiti a Roma, dovremmo avere la possibilità di decidere”,