Bonus per badanti e Baby sitter, se ne parla a Radio 104 con l’assessore regionale Ilaria Cavo

Regione Liguria mette a disposizione 6.340.780 euro per l’erogazione di bonus badanti e baby sitter, una misura sperimentale rivolta alle donne e alle persone non autosufficienti alla quale si affianca la costituzione del registro regionale dedicato a queste due figure professionali. La sperimentazione del registro regionale si concluderà a novembre 2020.

Il bando per il bonus badante o baby sitter è diviso in due filoni: il primo ‘Occupazione’ con la disponibilità di 3,2 milioni di euro rivolto alle donne lavoratrici o in cerca di occupazione per l’assunzione sia di badanti sia di baby sitter per l’assistenza dei loro congiunti; il secondo ‘Inclusione sociale’ con un budget di 3.140.780,44 euro rivolto direttamente a persone non autosufficienti che possono presentare la domanda di bonus per badanti (già assunti o da assumere).



Diversi gli obiettivi dei bando: da un lato garantire alle mamme di bambini minori di 14 anni o con familiari non autosufficienti che vivono in casa un sostegno economico per abbattere le spese connesse al personale (già assunto o da assumere) per l’accudimento o l’assistenza, aiutandole così a mantenere o cercare un lavoro oppure intraprendere percorsi di formazione professionale o di istruzione; dall’altro, incrementare il numero di persone non autosufficienti che, qualora non siano già beneficiarie di specifiche misure regionali, potranno usufruire di questo aiuto economico per mantenere l’assistenza a casa del badante già assunto o per assumerlo in futuro. Il valore del bonus potrà variare da 150 a 500 euro mensili a seconda dei criteri considerati.



Nell’ottica della semplificazione burocratica, le procedure saranno gestite dalla finanziaria regionale Filse: le domande potranno essere presentate esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it o filseonline.regione.liguria.it dal 16 dicembre fino al 30 giugno 2020. Tra i requisiti per l’accesso, sono previste soglie di Isee. Per l’assistenza nella compilazione della domanda, sono a disposizione la mail bonusbb@filse.it o il numero 010 8403362 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30).

