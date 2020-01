Cairo, Toti presenta il mezzo multifunzionale per la sicurezza stradale

“Una risposta concreta per aiutare il nostro entroterra ed essere vicini ai sindaci dei piccoli paesi”

Un accordo tra Regione e Provincia per sostenere i Comuni della Val Bormida durante il periodo invernale. Lo scorso 29 settembre presso la biblioteca civica “Rossi” di Cairo Montenotte, è stato firmato il “Patto per la sicurezza stradale della Valle Bormida” alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e dei sindaci del territorio.

Il patto prevede fondi per l’ammodernamento dei mezzi di Protezione Civile e la sicurezza stradale. Nel dettaglio, l’acquisto da parte della Regione di un mezzo multifunzione dotato di lama e spargisale per l’inverno, ma convertibile anche per la manutenzione stradale:

“Ecco uno dei primi mezzi acquistati grazie al Patto per la Val Bormida voluto da Regione Liguria: un mezzo polifunzionale per la sicurezza stradale del territorio, che rientra nei 350 mila euro che abbiamo stanziato per affrontare al meglio le emergenze legate al maltempo. Una risposta concreta per aiutare il nostro entroterra ed essere vicini ai sindaci dei piccoli paesi, che non dobbiamo lasciare indietro. Avanti Liguria, non ci fermiamo!“, ha detto Giovanni Toti