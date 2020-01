Baccelli (Confindustria): “Servono 15 miliardi di investimenti per la Liguria”

Per avere un reale sistema autostradale, un reale sistema ferroviario per far fare il salto di accessibilità al sistema industriale

I temi portuali, dell’industria e della robot valley sono da valorizzare per Genova tenendo conto di un contesto, quello della rete infrastrutturale, su cui si stanno concentrando 15 miliardi di investimenti”. Lo ha detto all’assemblea pubblica di Confindustria Genova Oliviero Baccelli, direttore del master in Trasporti, Logistica e Infrastrutture dell’Università Bocconi. “Una cifra assolutamente record per quanto riguarda Genova e la Liguria, l’elemento su cui fare perno per avere un reale sistema autostradale, un reale sistema ferroviario per far fare il salto di accessibilità al sistema industriale, perché riguarda la portualità ma anche le connessioni delle grandi aziende, parte di multinazionali o multinazionali che partono da Genova verso l’estero. Quindi il tema delle relazioni con un sistema dei trasporti efficiente è la chiave su cui fare perno per la crescita”, ha detto Baccelli all’assemblea di Confindustria Genova. (ANSA)