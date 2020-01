Serie D, i guai societari del Savona e la voglia di salvezza del Vado

Caronnese e Casale le avversarie

Sfida incrociata Lombardia-Piemonte dall’elevato tasso di difficoltà per Savona e Vado. Le due squadre savonesi arrivano all’appuntamento con la terza giornata del girone di ritorno con stati d’animo opposti. I biancoblu che al “Bacigalupo” riceveranno la Caronnese non hanno ancora vinto nel nuovo anno e il bilancio è in rosso con un solo punto nelle ultime tre gare, il Vado ha tradotto in punti le buone prestazioni delle ultime settimane e si è provvisoriamente staccato dalla zona retrocessione pur restando coinvolto in quella play out. A Casale Monferrato per la squadra di Tarabotto una verifica davvero importante.

Passa in secondo piano il discorso tecnico per quanto riguarda il Savona che ha vissuto una delle settimane più terribili della sua recente storia: un solo allenamento, i guai societari che entro martedì dovranno trovare una soluzione per scongiurare il peggio e un clima di generale rassegnazione. La rosa ridotta all’osso non permette grandi scelte al tecnico De Paola, rimasto insieme a pochi a dare dignità ad una squadra travolta dagli eventi societari. “Ci mettiamo la faccia per chi ci è stato vicino” ha detto il tecnico calabrese. Contro i lombardi lanciatissimi verso la vetta della classifica che si stanno contendendo con Prato e Lucchese il compito appare proibitivo, la squadra scenderà regolarmente in campo ma è ovvio che la testa sarà rivolta a quanto accadrà nel Consiglio di Amministrazione straordinario di Lunedì dove si chiarirà il futuro del club anche a breve termine. Il Savona in campionato non vince dalla trasefrta di Fossano di un mese fa, poi solo sconfitte e un pareggio subìto in rimonta a Verbania

Profuma di storia l’impegno del Vado a Casale Monferrato contro i nerostellati, al “Palli” in campo uno scudetto (quello del Casale del 1914) e una Coppa Italia (vinta dal Vado nel 1922). Il presente vede la squadra piemonte in corsa per la promozione con i 31 punti che garantiscono il quarto posto a sole 4 lunghezze dalla capolista Prato e i rossoblu in rimonta dopo la convincente vittoria di domenica scorsa ai danni del Ghivizzano. Con la zona salvezza a 5 punti, il compito per la squadra di Tarabotto resta complicato anche perchè adesso la corsa è sul Savona e Lavagnese e Verbania non mollano, ma le qualità messe in campo dai liguri lasciano ben sperare. Tarabotto recupera dalla squalifica Gallo e Tomasini, fuori Piacentini e Piu.

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 20° GIORNATA. ORE 14.30

Chieri-Borgosesia

Casale-Vado

Fossano-Seravezza

Ghivizzano-Bra

Ligorna-Fezzanese

Prato-Verbania

ForteQuerceta-Lucchese

Sanremese-Lavagnese

Savona-Caronnese