Savona, via al Carnevale. Oggi la sfilata di “Re Cicciolin” e della sua corte

Corteo fino in Piazza Sisto IV

Il periodo di Carnevale della Città della Torretta comincerà con il consueto arrivo dal mare di S.M. il Re del Carnevale Cicciolin accompagnato dai bambini. Sfileranno in corteo le più celebri maschere di Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta fino a Piazza Sisto IV. Assonautica Provinciale di Savona invita i bambini in barca (accompagnati da un genitore) per partecipare al corteo in mare che accompagnerà S.M. Re Cicciolin fino allo sbarco dalla Torretta. Il corteo, che partirà dalla Darsena e si snoderà per le vie del centro, terminerà in Piazza Sisto IV dove l’Assessore alle Manifestazioni Maurizio Scaramuzza consegnerà le chiavi della Città. Per tutto il periodo del Carnevale così Re Cicciolin avrà il ruolo di “custode” della Città: “Sono molto onorato di essere stato scelto per la consegna delle chiavi – spiega l’Assessore Scaramuzza- è un passaggio simbolico ma molto importante per mantenere le tradizioni del Carnevale storico che è molto sentito nella Città di Savona“. In particolare un sentito grazie all’Associazione Campanassa, ad Assonautica, a Canottieri Sabazia e alla Banda Forzano”.

