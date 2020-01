Sarà Laura Lavagna la “moglie” di S.M. “Cicciolin” Re del Carnevale di Savona

Domenica 19 Gennaio l’apertura ufficiale del Carnevale savonese

Sarà Laura Lavagna nata a Savona, programmatore di pc e appassionata di storia locale, la giovane che affiancherà Davide Villani e interpreterà il ruolo di moglie di S.M. “Cicciolin”, Re del Carnevale di Savona. Il 19 gennaio si svolgerà l’attesa sfilata con tutte le maschere più rappresentative di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta per aprire i festeggiamenti che si concluderanno il 1° Marzo. Dunque, dopo avere conosciuto il nome del nuovo “Cicciolin” ufficialmente presentato Venerdì scorso all’interno della trasmissione “Drive Time”, si compone ufficialmente il “cast” del Carnevale cittadino del che culminerà con la consegna delle chiavi della città da parte della Sindaco Ilaria Caprioglio in Piazza SistoIV. Il periodo di Carnevale della Città della Torretta comincerà con il consueto arrivo dal mare di S.M. il Re del Carnevale Cicciolin accompagnato dai bambini in barca accompagnati da un genitore. A tal proposito, Assonautica Provinciale di Savona, ricorda che l’ iscrizione (a numero chiuso) si può effettuare nella sede di Assonautica: Lungomare Matteotti 1 al mattino dalle ore 9 alle ore 13, dal martedì al sabato. Per informazioni tel. 019 821451 amministrazione@assonauticasv.it tel. 338 937 9485.

Laura Lavagna è nata a Limbiate (Monza) l’8 novembre 1971, vive a Savona, da circa 40 anni e ei è occupata di animazione bimbi

L’evento è patrocinato dal Comune di Savona con la partecipazione della Canottieri Sabazia, di Assonautica Provinciale di Savona e dell’associazione Marinai d’Italia.

Programma

15:30 Raduno in Piazza del Brandale

16:00 Arrivo di Sua Maestà Re Cicciolin nei pressi dello scaletto sotto la Torretta

16:30 Partenza corteo Mascherato verso Piazza Sisto IV

17:30 Consegna delle chiavi della città in Piazza Sisto IV.