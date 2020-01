Calcio, Savona. ossigeno per il centrocampo: arriva Toskic

25 anni con una solida esperienza in Serie C con le maglie di Monza e Bisceglie

Idriz Toskic, 25 anni centrocampista con alle spalle 50 partite in Serie C con Monza e Bisceglie, 21 presenze nella serie A montenegrina e 2 recenti apparizioni in quella albanese è il nuovo acquisto del Savona. Classico tuttofare a centrocampo bravo sia nelle chiusure difensive che nel dettare i tempi nelle azioni offensive. E’ già a disposizione dell’allenatore ed è pronto per l’esordio di domenica pomeriggio al “Bacigalupo” contro la Caronnese