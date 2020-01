Funivie S.p.a, la sindaco di Savona Ilaria Caprioglio: “Ho chiesto, innanzitutto, di garantire gli 87 lavoratori, che attualmente stanno usufruendo delle ferie”

“Ho chiuso mettendo in evidenza la grave situazione infrastrutturale del nostro territorio”

La Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo l’incontro su Funivie S.p.a dichiara: “Ho chiesto, innanzitutto, di garantire gli 87 lavoratori, che attualmente stanno usufruendo delle ferie. In seconda battuta, ho sollecitato investimenti statali per rimettere in funzione la struttura, a seguito del crollo dei piloni verificatisi a novembre, e per ammodernare un impianto che è strategico per la filiera del carbone oltre che sostenibile in quanto evita circa 150 camion su un sistema viario già al collasso. Ho chiuso mettendo in evidenza la grave situazione infrastrutturale del nostro territorio sia per il trasporto su gomma e su ferro”