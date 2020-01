Finale, al via i lavori sull’arenile di Varigotti

Dichiara il Sindaco di Finale, Frascherelli:“Il progettista incaricato dai due Enti ha già concluso la progettualità e l’incarico alla ditta è praticamente già definito“

In vista dei lavori sull’arenile di Varigotti, il Comune di Finale Ligure, in sinergia con il Consorzio di Depurazione delle Acque del Savonese, avvierà le lavorazioni per il ripristino della condotta fognaria e la costruzione di una barriera provvisoria di protezione dell’abitato. Circa 200/250 mila euro la stima dei lavori.

Dichiara il Sindaco di Finale, Frascherelli:“Il progettista incaricato dai due Enti ha già concluso la progettualità e l’incarico alla ditta è praticamente già definito.Abbiamo inviato a Regione Liguria la richiesta di fondi per riuscire a sanare una drammatica erosione della nostra costa, in particolare adesso a Varigotti, anche se il problema difesa arenili è una questione che interessa tutta la nostra costa, e non solo finalese. Occorre un tavolo tecnico-politico che interessi l’intera Regione, il fenomeno è in continuo aumento ed è in aggravamento costante. L’intervento stimato ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro, averli sarebbe un vero miracolo ma speriamo che almeno si possa fare affidamento sulla metà della cifra, già ci permetterebbe di salvare la parte a levante, al momento più’ vulnerabile. Ma non solo azioni di emergenza sul Rione Saraceno. Come promesso in campagna elettorale questo mandato sarà molto concentrato su questa meravigliosa parte di territorio: è di pochi giorni la notizia dell’accordo concluso con Ferrovie dello Stato per il passaggio di proprietà dell’ex massicciata Ferroviaria per 500 mila euro. Un accordo atteso da cinquant’anni e finalmente arrivato al suo epilogo, tra pochi mesi, una volta che i tecnici e gli avvocati avranno costruito l’atto in concerto con il notaio, saremo a tutti gli effetti proprietari e su queste aree potremmo iniziare a ragionare, progettare ed investire, cosa che fino ad oggi non sarebbe stato possibile su larga scala e con investimenti strategici di lungo periodo. La riqualificazione di tale aree sarà per Varigotti motivo di rilancio e premessa fondamentale per continuare ad essere vera protagonista del Mar Mediterraneo”.