Funivie S.p.a a poche ore dal tavolo al Mit pensa alla risoluzione contrattuale

Brutto segnale

Sarà una giornata determinante quella di domani al Mit di Roma dove alle 11 è in programma un vertice sulla situazione di Funivie S.p.a. Ad aggravare lo stato di salute dell’azienda i danni del maltempo dello scorso novembre che hanno bloccato l’operatività dell’impianto funiviario che collega il porto di Savona al parco carbone di Cairo Montenotte. I tempi di ripristino dell’operatività degli impianti sono piuttosto lunghi (si parla di 8-9 mesi) ma sullo sfondo resta l’incertezza sul futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori privi di ammortizzatori sociali e fruitori di un fondo di sostegno dalle risorse limitate, sufficienti a coprire un solo mese come affermato dai sindacati. A complicare la situazione è la notizia arrivata oggi durante la conference call all’Unione Industriali tra i sindacati e l’amministratore delegato di Funivie Spa Paolo Cervetti, secondo cui in una mail inviata al Mit starebbe valutando la risoluzione contrattuale che porterebbe alla restituzione della concessione.

Al tavolo romano siederanno i rappresentanti dei Comuni interessati (Savona e Cairo Montenotte) e gli amministratori locali (Provincia, Autorità Portuale, Prefetto, e Regione Liguria) oltre a rappresentanti di altri ministeri ( MLPS (Lavoro e Politiche Sociali) e MISE (Sviluppo Economico).